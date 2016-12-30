Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 15:23

Başkan Kılıç’tan yeni yıl mesajı

Başkan Kılıç’tan yeni yıl mesajı

30 Aralık 2016 15:23

Yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "2017 yılının hem ülkemize hem de şehrimize mutluluk ve esenlikler getirmesini umut ediyor ve herkesin yeni yılını kutluyorum.” dedi.
Başkan Kılıç, yeni yıl öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye’nin badirelerle dolu bir yıl geçirdiğini; yeni yılın ise herkesin mutlu olduğu, güvenilir bir geleceğin inşa edildiği bir yıl olmasını diledi. 2016 yılının acısı ve tatlısıyla artık geride kaldığını Türkiye’nin ve dünyanın yeni bir yıla "merhaba" demeye hazırlandığını vurgulayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "2017yılının başta her geçen gün gelişen şirin ilçemiz Çat olmak üzere Erzurum için, bölgemiz ve ülkemiz için büyümeye ve gelişmeye, huzur ve kardeşliğin pekişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın katlanarak artmasına vesile olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.
2016 yılının Çat için oldukça verimli geçtiğini ve bu yıl da bir hizmet seferberliği başlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Göreve geldiğimizden itibaren estirmeye başladığımız değişim ve dönüşüm rüzgarları, 2016 yılında da devam etmiş, halkımıza en iyi hizmet sunulmaya çalışılmıştır. Geçmişten ders alarak Çat ilçemizi gelecekte müreffeh bir ilçe yapmak için elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Yeni yılda halkımızla kol kola girerek, mutlu ve gelişmiş bir Çat inşasına devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının huzur, mutluluk, kardeşlik ve esenlik dolu nice yılların habercisi olmasını diliyor, hemşehrilerime saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -7°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç