Başkan Korkmaz: “Muhtarlarımızın maaşlarında SGK kesintisi olmayacak”

Erzurum Muhtarlar Dernek Başkanı Cemal Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın külliyede muhtarlar toplantısında verdiği müjde yerine gelmiştir. Muhtarlarımızın SGK primlerini artık devlet ödeyecek müjdesi 29.04.2017 tarihinde yayınlanan kanun hükmündeki karar name bugün itibari ile uygulamaya geçmiştir. Bu kanunda Erzurum ilimizde görev yapan 1186 muhtarımızdan 793 muhtarımız faydalanmıştır. 5 ve 6. ayların bin 227 TL tutarındaki Toplam 973.011.00 TL olan pirim borcu yani yaklaşık 1 milyon TL yatırıldı. Erzurum ilimizin ekonomisine ayda yaklaşık 500 Bin TL katkı sağlanmıştır. İlimizde görev yapan 1186 muhtarımızdan 793 sosyal güvencesi olmayan muhtarımız mevcut idi. 393 muhtarımız ise emekli veya çalışan olduğundan dolayı 393 muhtarımıza SGK pirimi yatırılmayacaktır. Yayınlanan kanun hükmündeki karar nameden sonra yani 5 ve 6. Aylara ait olan pirim borcundan yatıran muhtarlarımız var ise bir dilekçe ile Sosyal güvenlik kurumuna başvurarak yatırdıkları paraları geri alabilirler. 50249 muhtarımız ve Erzurum’da görev yapan muhtarlarımızın bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafında son nokta koyularak çözüldü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile muhtarlarımızın SGK primlerini devlet yatırdı. Aynı zamanda bu muhtarlarımız, ödenek olarak nitelendirdiğimiz bin 406 lira olan maaşlarını da almaya devam edecek. Yani bundan sonra muhtarlarımızın maaşlarında SGK kesintisi olmayacak” diye konuştu.

Diğer müjdenin ise muhtarların taşıdıkları silahlarla ilgili olduğunu kaydeden Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği diğer bir müjde ise muhtarların taşıdıkları silahlarla ilgili harcırah bedelinin İçişleri Bakanlığınca karşılanması idi. Ruhsat vergileri ise çalışmanın sona ermek üzere olduğunu ve çok yakın bir zaman da inşallah yasalaşacaktır. 2002 yılından beri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek Başbakanlığı döneminde gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde biz muhtarlara ve milletimize verdiği sözleri bugüne kadar hepsini harfiyle yerine getirmiştir. Bende başta Sayın Cumhurbaşkanımıza muhtarların önemli sorunu haline gelen bu iki sorunu çözdüğü için çok teşekkür ediyorum. Devletimizin ve milletimizin emrinde olduğumuzu bildir saygılarımı sunuyorum” açıklamalarında bulundu.