Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 13:50

Başkan Korkut, Muratpaşa Kent Meydanı için acele ediyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye Kent Meydanı’nın ardından Erzurum’a ikinci kent meydanına kavuşturmak için gün sayıyor.

Başkan Korkut, Muratpaşa Kent Meydanı için acele ediyor

23 Haziran 2017 13:50

Bunun için sıklıkla çalışmaları denetleyen Korkut, "Bayram sonrasında tamamlamış olarak halkımızın hizmetine sunmak istiyorum. Acele ederken, eksik kalmasın diye titizleniyoruz" dedi.


Erzurum’a ilk kent meydanını 2011 yılında Yakutiye Kent Meydanı ile kazandıran Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ikinci tarihi kent meydanı için gün sayıyor. Muratpaşa Kent Meydanı’nın bayram sonrasına hazır olması için sıkı çalışan Korkut, meydanlar başkanı olmaktan mutlu. Günün bir vaktinde Hızır Aleyhisselam’ın namaz kıldığı efsanesiyle meşhur Murat Paşa Camii, yanındaki Ahmediye Medresesi ve arkasında yer alan hamam ile bir külliye oluşturuyor. Efsaneleriyle ünlü Muratpaşa Camii, Hamamı ve Medresesi, mimarisiyle de önem arz ediyor. Osmanlı döneminin en nadide örneklerini oluşturan eserler, bir meydan içerisinde yeniden buluşurken, çevreye görsel açıdan değer kazandırıyorlar.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, meydanların başkanı unvanını ikinci meydan ile alırken, 3’üncü ve 4’üncü meydanların planları içerisinde olduğunu söyledi. Tarihi eserlerin çevresini açarak, tarihi ve kültürel değerlerin yaşamasında büyük çabası olan Ali Korkut, bugüne kadar tarihi eserlerle ilgili çalışma yapılmamış olmasının eksiklik olduğunu söyledi.


Yakutiye Belediye Başkanı Korkut, "Erzurum’da maalesef üzülerek söylüyorum, benim dönemime kadar kentsel dönüşüm yapılmadığı gibi, tarihi eserlerin çevresinin açılması da benimle başladı. İlklerin belediye başkanı olmak gurur verici ancak, şehrin gelişimi ve değerlerinin yok olmadan yaşatılması açısından eksiklik olduğunu biliyorum. İstanbulkapı, Üç Kümbetler, Yakutiye Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, bu anlamda önemli çalışmalar. İnşallah Muratpaşa Kent Meydanı bayram sonrasına tamamlanmış olacak. İkinci meydanı tamamlıyor olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:24
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!