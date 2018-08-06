Başkan Mesci uyardı; “Gaziler adına para toplayanlara dikkat”

Başkan Mesci, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Duyarlı halkımızın bizleri arayıp uyarması sonucu Erzurum’un bazı semtlerinde Gazi ve şehit aileleri adına yardım altında Bursa ve İzmir’den geldiklerini saptadığımız Gazi elbiseli bazı kişilerin ev ev dolaşarak gazilere yardım amaçlı dergi satıp para topladıklarını, Belediyelerimiz, Üniversitelerimiz bazı zengin iş adamlarımızdan para toplanmaktadır.

Erzurum Muharip Gaziler Derneği olarak bu kişilerle ilgimiz yoktur. Halkımızın bu kişilere itibar etmemesini ve gaziliğe yakışmayan bu tür dergi satışlarını ve para toplamalarını, Derneğimize ait 213 45 50 telefona veya Emniyet güçlerimize bildirmelerini rica ederiz.

Gaziler onurlu haysiyetli kişilerdir, kapı kapı dolaşarak para toplamazlar, böyle sahtekarları tüm kamu oyuna duyuruyoruz.”