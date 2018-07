ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral yaptığı açıklamada,seçimlerin sonrasında istikrar ve güven havasının daha fazla hissedildiğini ve bununda piyasalara olumlu bir şekilde yansıdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“24 Haziran 2018 tarihinde ülkemiz için ehemmiyet arz eden Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapılmış, bu sürecin ardından Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmiş, Cumhur İttifakına ise milletimiz tarafından tek başına iktidar olma görevi verilmiş, milletimiz istikrar ve beka demiştir. Bu sonucun ülkemiz ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bu kritik seçimlerin ardından ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarının süreceğine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde koyduğu hedeflere ulaşacağına inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası arenadaki gücüne güç katarak, hem siyasi hem de ticari anlamda çok büyük adımlarla bu istikrarlı yürüyüşün sonunda her anlamda süper güç bir devlet olacağı inancını taşıyoruz. Bizlerde bu süreçte ülkemize hem ekonomik hem de ticari anlamda her türlü katkıyı vermeye hazırız. Güzel Erzurum’umuzun Milletvekillerinin de önemli mevkilerde ve bakanlıklarda yer alacağına inanıyor bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerini umuyoruz. Bilinmesini isteriz ki; bu istikrarlı yürüyüş bizler açısından çok olumlu karşılanmış, özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinde emperyalist güçlerin taşeron terör örgütü FETÖ’nün ülkemizi şer odaklarına teslim etme girişiminin milletimizin ve Cumhur İttifakının iman ve azmi ile püskürtülmesi, akabinde siyasi bir birlikteliğin kurularak ülke bekası için her türlü fedakarlığın yapılmış olması bizleri daha çok mutlu etmiş, bu bölgede güçlü bir Türkiye’nin önünde hiçbir siyasi, askeri, ekonomik gücün duramayacağına inancımız mutlak surette kesinleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti artık Cumhurbaşkanlığı sistemi ile daha hızlı karar alan, bölgesinde daha güçlü, ekonomisi istikrarlı ve sürekli büyüyen, uluslararası pazarda söz sahibi bir yapıyla kendisini güçlendirmiştir. Başta ülkemizi her anlamda ileri taşıyan; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor, bu zorlu görevde Cenab-ı Allah’ın yardımlarıyla muvaffak olmalarını niyaz ediyoruz.”