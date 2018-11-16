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Başkan Oral'dan üç önemli ziyaret

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral gün içinde önemli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Oral, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh'i Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u ziyaret etti.


“Türkiye ve İran'ın Kardeşliği Ebedidir”


Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İran Başkonsolosluğunda yaptığı ziyarette, İran ile Türkiye'nin arasındaki dostluğa dikkat çekti. Oral, “Ekonomik ve ticari anlamda neler yapılabilir gibi konular üzerinde görüş alış verişinde bulunduk, inşallah bu görüşmemiz daha sıklık ile devam edecektir. “ şeklinde konuştu.


Bir diğer ziyaretini Bölge İdare Mahkemesi Başkanına gerçekleştiren Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, borsanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erzurum'un geleceği için bu tip istişarelerin önemine değinen Başkan Oral, bu ziyaretleri sıklıkla tekrarlayacaklarını söyledi.


“Eğitim Camiasına Başarılar Dilerim”


Geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Salih Kaygusuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Hakan Oral, “İnsanların en değerli varlığı olan evlatlarımızın eğitiminde görev alan tüm idareci ve öğretmenlerimize başarılar dilerim” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise, “Eğitim camiası olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmeleri için tüm arkadaşlarımız ile koordinasyon içerisinde belli bir program çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de eğitim ve öğretim açısından başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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