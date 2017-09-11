Başkan Orhan, AK Parti ilçe kongresinde konuştu

Olağan kongresinde konuştu. İlçede yaptığı çalışmaları görsel sunum eşliğinde anlatan Başkan Orhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette vefa ve ahde vefa söylemlerine vurgu yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

İlçe kongresinin Aziziye’ye, Erzurum’a ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Orhan, “AK Parti hareketinin bir neferi olmaktan, büyük bir davanın mensubu olmaktan, sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Sözlerimin başında ülkemiz için terörle mücadele ederken canını veren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum. 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin işgal girişimine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan 250 kardeşimize Allah’tan rahmet 2196 gazimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” ifadeleriyle sözlerine başladı.

VEFA VURGUSU

“Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız her zaman vefalı olmaktan ve ahde vefadan bahseder. Sadece bahsetmez ne kadar vefalı olduğunu her fırsatta gösterir.” diyen Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Herkes bilir ki, vefa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir. Bu nedenle AK kadroların en önemli özelliği birbirlerine vefalı olmalarıdır. Üstad Necip Fazıl; ‘Bağlan Sözüne Candan, Ahde Vefa İmandan’ der. Bu nedenle kuruluşundan beri partimize hizmet eden ilçe başkanlarımız başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızdan Allah razı olsun. Tüm ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızda görev yapmış olanlardan vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Burada bulunan eskimez ilçe başkanlarımıza hizmetlerinde ötürü teşekkür ediyorum. Vefa demişken büyük bir zulüm gören Arakanlı Müslümanları hatırlatmak isterim. Arakanlı Müslümanlar 2. Balkan savaşı sırasında Osmanlı Hükümetine 1391 İngiliz lirası göndermiştir. O gün vefa gösteren kardeşlerimize bugün Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşleri büyük bir vefa göstermiştir. Milletimizin yardımlarını bizzat giderek elden dağıtmışlardır. Arakanlı Müslümanların acılarını dünyaya duyuran ve dertlerine derman olmak için çalışan vefalı Cumhurbaşkanımıza rabbim sağlıklı ve uzun ömür versin.” ifadelerini kullandı.

SİYASETTE AHLAK VURGUSU

Konuşmasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında partiyi kurarken söylediği, “Siyasetin tek limanı ahlaktır” sözleriyle AK Parti’nin en önemli dayanağını ortaya koyduğunu aktaran Başkan Orhan, “Yine Liderimiz 2009’da ise, ‘Değerleri olmayan, idealleri olmayan, ahlaki amacı olmayan bir siyaset bizim kitabımızda yer bulamaz’ diyerek bizlere yol haritamızı hatırlatmıştır. Bu nedenle bizlere AK kadrolar deniyor. Yalandan, haramdan ve aldatmaktan taraf olanların yolu bizim yolumuz değildir. Gıybet, dedikodu ve iftirayı alışkanlık haline getirenlerin bizim siyasetimizde yeri yoktur. Bu nedenle liderimizin bize gösterdiği yol her durumda ahlaklı bir siyaseti sürdürmektir. Rabbime hamdolsun ki ahlaklı bir partide ahlaklı yol arkadaşlarıyla yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

AK PARTİ AZİZİYE’DE OYLARINI KATLADI

2014 yerel seçimlerinden sonra ilçede AK Parti’nin oylarından önemli artışlar olduğuna da vurgu yapan Başkan Orhan, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 66,17 oy alarak teşkilatla birlikte önemli bir başarı gösterdiklerine işaret ederek, “Bu başarıda hepinizin katkısı vardır. Belediye Başkanı seçildiğimiz 2014 yerel seçimlerinden sonra üç yıl içinde iki genel seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de referandum olmak üzere 4 seçim geçirdik. AK Partimizin tüm Türkiye’de oy kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinde 2014 oylarından sadece 2 puanlık bir düşüş gerçekleşti ve ilçe genelinde AK Parti Türkiye genelinin çok üstünde olarak yüzde 64 oy aldık. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde ise oy oranlarında 15 puanlık bir artış gerçekleştirdik ve yüzde 79,9 ile rekor sayılacak bir oy oranına ulaştık. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 80,3 oy oranına yükseldik. Bu başarı 16 Nisan 2016 referandumunda da devam etti ve ilçede evet oyları yüzde 82,3 gibi Türkiye genelinin çok üzerinde müthiş bir oy oranına ulaştık. 3 yıl içinde girdiğimiz 4 seçim sonucunda 16 puanlık bir artışı teşkilatımızın fedakarca çalışmalarıyla gerçekleştirdik. İnşallah aynı başarıları önümüzdeki 2019 seçimlerinde de birlikte göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Başkan Orhan, “Liderimiz AK Partiyi kurduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde yaptığı konuşmada ‘Bugünden sonra, Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ demişti. Aradan geçen 16 yıl da gördük ki tarih liderimizi haklı çıkardı ve Türkiye’de çok şey değişti.” ifadelerini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: “Bugün ülkemiz; ekonomisi, demokrasisi ve yakaladığı kalkınma hamleleriyle çok büyük bir gelişme gösterdi. Ülkemiz uluslararası güç odaklarının tüm durdurma gayretlerine rağmen, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin tüm engelleme çabalarına rağmen önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Darbe girişimi yaşamamıza rağmen 2017 ilk çeyreğinde ekonomimiz yüzde 5 büyüdü. Dün IMF’ye el açan bir ülke iken bugün IMF’ye borç verebiliriz diyen bir ülkeyiz hamdolsun. Dün yardım bekleyen bir ülke konumundan bugün dünyanın tüm mazlumlarına yardım elini uzatan bir ülke olduk. Dün başörtüsü zulmünü yaşayan bir ülke iken bugün okullarında özgürce okuyan, işyerlerinde özgürce çalışan kadınlarımız var hamdolsun. Dün millete tepeden bakan yöneticiler varken bugün milletin içinden çıkan yöneticileri var hamdolsun. Dün milletin değerlerine hakaret eden yöneticiler varken bugün milletin değerlerini taşıyan yöneticiler var hamdolsun. Dün bu milletin çocuklarına Arabistan’a gidin diyen yöneticiler varken bugün milletin çocuklarıyla geleceği emin adımlarla yürüyen yöneticiler var hamdolsun. Dün dünyadaki zalimlere tek kelime edemeyen yöneticiler varken bugün zalimlerin gözlerinin içine bakarak “Siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz. Sahildeki çocukları nasıl öldürdüğünüzü biliyorum” diyerek tüm zalimlere ‘van münit’ diyen Liderimiz Erdoğan var hamdolsun. Dün dünyada adları bile bilinmeyen yöneticiler varken bugün Birleşmiş Milletler genel kurulunda en güçlü devletlere karşı ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek adaletsizliklere haykıran Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan var hamdolsun.”

AMACIMIZ HALKIMIZIN KALBİNE GİRMEK

Konuşmasında Fatih Sultan Mehmet’in ‘Hüner bir şehri bünyad eylemektir, reaya kalbin abad eylemektir’. Yâni, ‘Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmekle birlikte, o şehirde yaşayanların kalbini âbâd etmek, kazanmaktır’ beytine de dikkat çeken Başkan Orhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyeler sadece şehrin mimarisiyle değil, halkın kalbi ile de ilgilenmelidir. Yerel yönetimlerin görevi burada ifade edildiği gibi şehri maddi ve manevi olarak inşa etmektir. Bizim dava idrakimiz de, bir kenti inşa etmek demek bir medeniyeti inşa etmek demektir. Eskiden halk belediyelerden daha çok fiziki ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyordu. Bu hizmetlerin başında temizlik, alt yapı hizmetleri, yol kaldırım ve park bahçelerinin yapılması geliyordu. Bugün ise gelişen ülkemizde vatandaşın belediyelerden beklentileri farklılaşmış, değişmiş ve çoğalmış durumdadır. Biz de elimizden geldikçe bu gayretle Aziziyelilerin, Ilıcalıların taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dava idrakimize uygun biçimde hizmetler yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Medeniyet idrakimizde insanla mekânın birbiriyle olan kalbî ilişkisine işaret eden ‘şeref-ül mekân bil mekîn’ yâni, ‘Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir, yaşayanlarıdır’ sözü çok derin anlamlar içermektedir. Bu söz biz belediye başkanlarına, şehir yöneticilerine, parti teşkilatlarımıza yeryüzünün imar ve inşasının her şeyden önce insan ve mekânı “kuşatıcı bir idrak”le anlamayı, kavramayı ihtar ediyor. Cumhurbaşkanımızda her zaman bizlere medeniyetimizin emrettiği bu önemli uyarıları dikkate almamızı söylüyor. Ben burada tüm teşkilat mensuplarımıza adı Aziziye olan ilçemizi aziz kılmak için birlikte çalışmaya devam edelim diyorum. Aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara koyarak büyük yürüyüşümüz için 2019 seçimlerine kilitlenelim. Eğer kısır tartışmalara ve kavgalara tutuşursak 16 yıllık tüm kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Dahilde ve hariçte tüm terör örgütleri ülkemize karşı 2019 seçimlerinde birleştiler. Gelin şimdiye kadar tüm oyunları bozduğumuz gibi bu oyunu da bozalım. Bize diz çöktürmek isteyenlere karşı en önemli gücümüz birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Bizler bir ve beraber oldukça Allah’ın izniyle bizi yenemeyecekler. Kongremizin teşkilatımıza hayırlar getirmesine temenni ediyorum. Teşkilatımıza hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetime şimdiden başarılar diliyorum.”

Başkan Orhan, konuşmasında ilçede yapılan kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe, rutin belediyecilik hizmetlerinden dev yatırımlara kadar belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Orhan, Ensar Coşkun ve yönetimini de tebrik ederek, başarı diledi.

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Salonu’nda yapılan kongreye, Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün yanı sıra, Erzurum Milletvekilleri Prof Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.