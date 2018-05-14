Başkan Orhan Aziziyeli annelerle bir araya geldi

Aziziye Belediyesi Nikâh Salon’unda gerçekleşen programa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın, AK Parti Aziziye Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçede yaşayan davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın, annenin toplumun mimarı olduğunu ve kadının başka varlıklardan farklı en büyük özelliğinin anne olmasından kaynaklandığını söyledi.

Aydın sözlerine şu şekilde devam etti:” Ana başa taç imiş. Her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da, anaya muhtaç imiş. Hepimiz annelerimize muhtacız. Hangi mevki veya makamda olursak olalım annelerimizin, sevgisine, şefkatine ve ilgisine muhtacız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız yetiştiren annelerimizi çok seviyoruz ve bizleri yetiştiren annelerimizin de ellerinden öpüyoruz. Ebediyete intikal eden annelerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. İyi ki varmışlar ve iyi ki hayatlarımızda olmuşlar. Annelerimizin tümüne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: “Bugün çok güzel ve söz konusu en değerli varlığımız annelerimiz olduğu için özel de bir gün. Annelerimiz geleceğin güvencesi olan evlatlarının en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki eşsiz sevgi ve sabırla hareket eden dünyanın en özel varlıklarıdır. Dinimiz İslam’da, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyerek, vatanımız ve milletimiz için hayırlı evlatlar yetiştiren annelerimize önemli bir değer vermiştir” diye konuştu.

Annelerimiz yılın her günü gönüllerimizde

Yapılan Anneler Günü programıyla amaçlarının anneleri yılda yalnızca bir kez hatırlamak olmadığının altını çizen Başkan Orhan: ”Bu güzel programdaki amacımız yılda yalnızca bir kez annelerimizle bir araya gelmek değil, her zaman gönüllerimizde olduklarını ifade etme arzumuzdur. Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakârca çalışan annelerimiz, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasınız en önemli güvencesidir” dedi.

Kadınlarımız ve annelerimiz bizim için çok önemli

Türkiye’deki güncel gelişmelere dikkat çeken Başkan Orhan sözlerine şöyle devam etti:” Ülkemizde son döneme baktığımızda yoğun ve hareketli bir gündemin içerisinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Çok gayretli çalışmalar ve beraberinde emekler gerekiyor. Ve bunun da annelerimiz sayesinde olacağının farkındayız. Teşkilat çalışmalarımız da dâhil olmak üzere yapılan bütün çalışmalarda annelerimizin ve kadınlarımızın önemi çok fazladır. Her açıdan değerlendirdiğimizde annelerimizin emeklerinin ve katkılarının bu çalışmalar içerisinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz”.

Türkiye’nin son 15 yıllık süreç içerisindeki gelişimine bakıldığında ülkenin önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Başkan Orhan,” Ülkemizde özellikle son 15 yıldaki gelişmelere baktığımızda liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye olarak güzel bir çizgi ve yükseliş ivmesi yakaladık. AK Parti hükümetleriyle 15 yıl içerisinde yapılan çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bugüne kadar yapılan çalışmalarla kıyas edilmeyecek derecede önemlidir. Hem hükümetimizin hem de yerel yönetimlerin çok ciddi ve kapsamlı çalışmaları oldu. Önümüzde 24 Haziran Seçimleri gibi çok önemli bir süreç var. Yine burada da annelerimize ve kadınlarımıza çok önemli görevler düşüyor” dedi.

24 Haziran seçimlerinde annelerimize çok iş düşüyor

Başkan Orhan:” Bu anlamlı ve özel günde annelerimizi bir arada görmekten büyük bir mutluluk duydum. Güzel programın oluşmasında emeği büyük olan başka AK Parti Aziziye Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Aydın hanımefendi olmak üzere tüm bayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte geçireceğimiz 24 Haziran Seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılı bir sonuçlar alabilmemiz için kadınlarımıza çok fazla ihtiyacımızın olduğunu vurgulayarak tüm katılımcılara saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Program, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın’ın katılımcılara hediye takdiminin ardından son buldu.