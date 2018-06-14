Başkan Orhan; “Bayramlar birlikteliğimizi artırmalı”

Başkan Orhan, mesajında bayramların insanlardaki dostluk, barış ve sevgiyi artırdığına dikkat çekti.

Ruhların güzelleştiği, varlık sahibi olanların yokluk içinde olanları daha iyi anladığı, kardeşliklerin pekiştiği, Hoş geldin Ya Şehri Ramazan diye karşılanan bu manevi ayı, gelecek yıl tekrar ulaşmak temennisiyle uğurladıklarını hatırlatan Başkan Orhan mesajında şu görüşlere yer verdi; “Onbir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Yeni ramazanlarda buluşmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz. İslam coğrafyasında ne yazık ki zulüm altında olan bayramların tadını alamayan kardeşlerimizin varlığı da bizleri de derinden üzmektedir. Her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde olmamız gerektiği bir dönemi yaşıyoruz. Bayramları fırsat bilip bu birlikteliği dayanışmayı hoşgörü ortamını oluşturmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutlar hayırlar getirmesini yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.”