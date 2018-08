Başkan Orhan; “Büyük savaşlar omuz omuza kazanılır”

Türk milletinin bin yıldır yok edilmesi uğruna kurulan oyunlara boyun eğmediğini ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde yeniden varlık gösterdiğini anlatan Başkan Orhan, zaferlerle dolu Türk tarihinin belki de en zor günlerinde milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği bu büyük mücadelenin, dünyaya bölünmez bütünlüğü için verilmiş büyük bir ders olduğunu söyledi.

Başkan Orhan, “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi de ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. Bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, vatanın her karış toprağını canı pahasına yedisinden yetmişine savunan aziz milletimizin armağanı olan vatanımızı, emanet aldığımız evlatlarımız için korumak ve savunmak hepimizin boyun borcudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.