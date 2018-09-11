Başkan Orhan; “İslam aleminin huzura ihtiyacı var”

yıl dönümü dolayısıyla İslam aleminin Hicri Yılbaşını ve Muharrem Ayını Kutladı.

Peygamber Efendimizin 'Allah'ın Ayı' diye nitelediği Muharrem Ayı başlangıcı aynı zaman Hicri yılbaşı olarak anıldığını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Hicretin İslam dünyasındaki önemine dikkat çekti. Başkan Orhan açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “İnsanlığa barış, huzur ve mutluluk sunmak üzere gönderilmiş olan yüce dinimiz İslam'ı tebliğle görevlendirilen sevgili Peygamberimiz (SAV) ve ona inananlar Mekke'de zulme, haksızlığa, hakarete, baskıya ve işkenceye maruz kalmışlardı. Vahye dayalı bir ümmet bilinci oluşturabilmek amacıyla Mekke'deki Müslümanlar tüm zorluk ve baskılara rağmen zihinlerde ve kalplerde gerçek manada hicreti oluşturduktan sonra Habeşistan'a, Taif'e ve ardından da Medine' ye hicret etmişlerdir. İslam tarihinde ve Peygamber (SAV)'in hayatındaki en önemli olaylardan biri hiç şüphesiz hicret olayıdır. Asrın getirdiği sıkıntı ve problemlerle kararan kalplerimizi, hicretle başlayan ve yeşeren insani ve İslami değerlerle yeniden ihya edelim. Peygamberimiz (SAV)'in 'Hakiki hicret kötülükleri terk etmektir' hadisini hatırlayarak gerçek hicretin; tüm haramlardan uzaklaşarak sevgi ve ibadetle bütünleşen samimi ve şuurlu bir kullukta olduğunu unutmayalım. Allah'a ve elçisine bağlılığı, Hakk'a ve hakikate yapılan yolculuğu ifade eden hicreti temsil eden yeni Hicri Yıl'ın ve Muharrem ayının başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum”