Başkan Orhan; “Onun ahlakı ile ahlaklanalım”

Dünya ve ahiretin efendisi Hazreti Muhammedin ‘Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' sözlerini hatırlatan Başkan Orhan, bu günün mana ve ehemmiyetinin kavranması gerektiğini söyledi. Hz. Âdem'den başlayarak ilahi vahyi insanlara ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizi (sav) anlatan en güzel kavram şüphesiz rahmet ve merhamet olduğunu söyleyen Başkan Orhan, “Onun bize öğrettiği af, şefkat, insaf, vicdan, sabır ve hoşgörü içimizde bir yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturarak bizi en temel halinde insanlığımıza geri çağırır. Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin (sav) çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Resulü Ekrem'in rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Bu Mevlid Kandili vesilesiyle bir daha hatırlamalıyız ki, nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır. İki cihan güneşi Efendimizin sünneti, cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ihya ettiyse, bugünün insanını da selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olabilelim” dedi.