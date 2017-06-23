Başkan Orhan, ramazan ayını değerlendirdi, halkın bayramını kutladı

Başkan Orhan yaptığı açıklamada, ramazan ayının değerlendirmesini yaptı, ilçe halkının bayramını kutladı.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının ilçede manevi hazzının en yoğun şekilde yaşandığı ifade eden Başkan Orhan, “On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayını ilçemizde taşıdığı anlam ve ifade bulduğu mana bakımından doyasıya yaşadık.” dedi.

Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri bir dizi etkinliklerin bu yıl da sürdüğünü ifade eden Başkan Orhan, “Geleneksel sokak iftarlarımızın dördüncüsünü bu yıl da gerçekleştirdik. Hem Ilıca’da, hem de Dadaşkent’te kurduğumuz iftar soframıza hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yine çat kapı iftar programları ile yüreğini ve sofrasını bize açan hemşehrilerimizle buluştuk. Şehit aileleri ve gaziler ile yetim ve öksüz iftarlarıyla ramazanın manevi coşkusunu paylaşırken, muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle yaptığımız iftarlarda istişare odaklı hizmet vizyonumuzu ramazan ayında da güncel tuttuk. Geleneksel hale getirdiğimiz teravih sonrası istişare programlarımızı da sürdürerek, her gün farklı bir camide cemaatimizle buluştuk ve ilçemizin sorunlarını, halkmızın beklentileri üzerine istişare ettik. Gönül köprüsü projesiyle bir kısmı belediyemiz imkanlarından olmak üzere, hayırsever işadamlarımızdan aldığımız yardımları ihtiyaçlı hemşehrilerimize ulaştırdık. Ramazan ayının ilk gününden itibaren başlattığımız seferberlikle, bu huzur, mağfiret ve bereket ikliminin taşıdığı manevi hazzı hemşehrilerimizle birlikte doyasıya yaşadık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Bizlere verdiği nimetler arasında en mühimlerinden biri olan bayramlardan ilkine, mübarek Ramazan Bayramına bizleri ulaştıran Yüce Allah’a hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah bu büyük nimetinin sorumluluğunu taşıyabilmeyi bizlere nasip etsin.” diye konuştu.

İlçe halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Orhan, şunları kaydetti: “Allah’ın bizlere verdiği her nimetinin olduğu gibi bu büyük nimetinin de bir sorumluluğu vardır. Ve bu sorumluluk; hakkın, hakikatin, adaletin, iyinin, güzelin, mazlumun, fakirin, açın, kimsesizlerin ve muhtaçların yanında olmaktır. Tüm dünyada ve çevremizdeki gönül coğrafyamızın tamamında mahzun gönüllere sevinç ve müjde tattırmak, acıyla yutkundukları bir lokma aşlarını bir lahzacık olsun tatlandırmaktır bayramın, bayram nimetinin sorumluluğu. Bayramı bayram olmayanlara bayram ettirebilmektir. Birliğimizin ve dirliğimizin sürdürülmesidir. Bu bayramı, bayram gibi geçirebilmek, bayramsızların yüzünü güldürebilmek, kim olduğuna, yaşına, işine bakmadan, büyük, küçük ayırmadan birlik ve beraberliğin tesis edileceği bir bayram olmasını dileğiyle, başta şehit aileleri ve değerli hemşehrilerim olmak üzere, tüm ülkemizin ve İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum.”