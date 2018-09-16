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Başkan Orhan: “Sağlıklı nesiller vatan sevgisiyle mümkündür”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Öğrencilerin öncelikli olarak vatan ve millet bütünlüğünün sağlanmasına yönelik bilinç aşılanması gerektiğini söyleyen Başkan Orhan, sağlıklı nesillerin ancak bu yolla mümkün olacağını dile getirdi. Başkan Orhan yazılı mesajında şu görüşlere yer verdi. “Çocuklarımızın kendine güvenen, doğruyu yanlıştan ayıran bireyler şeklinde yetişmeleri son derece önemlidir. Onların; okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini sürekli olarak yenileyen bireyler olarak hayata hazırlanmaları geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde en büyük gücün eğitimli, nitelikli, çalışkan insan gücü olduğu asla unutulmamalıdır. Bu bilinçle her yıl ülkemiz bütçesinden en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun, fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkanlarından yararlanması en temel haklarıdır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında gerçekleştirilen reformlar ile yatırımlar sayesinde ülkemizde eğitime ilişkin sorunlar çok büyük ölçüde artık geride kalmıştır. Bu bilinçle geleceğin nesillerini yetiştirmede büyük rol oynayan başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yıllarının başarılar getirmesini diliyorum”

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