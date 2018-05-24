Başkan Orhan, şehit yakınlarını unutmadı

Yaklaşık 25 yıl önce Van’da operasyona giderken terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Ağrı doğumlu Mehmet Şimşek’in annesine ziyarette bulunan Başkan Orhan, şehit annesinin hayır dualarıyla karşılandı. Şehit annesi Hazal Şimşek’in ikinci oğlum dediği Başkan Orhan, anne Şimşek’in elini öpüp dua istedi. Başkan Orhan, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Özcan ve Saltuklu Mahalle Muhtarı Gürbüz Özer ile birlikte gittiği ziyarette anne Hazal Şimşek’in ilgisiyle karşılandı. Anne Şimşek, Başkan Orhan’a oğlum diye hitap ederek belediye çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anne Şimşek, “Başkanımızın bizlere gösterdiği ilgiden dolayı memnunum. Allah onun başarılarını daim etsin. Her zaman dualarımdan eksik etmiyorum” dedi.

ORHAN; ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNİ BAŞ TACIMIZDIR

Gün içerisinde belediye çalışmalarından fırsat bulup yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapan Aziziye Belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu ziyaretleri ile moral depoladığını söyleyerek bilhassa şehit yakınlarının toplumun tamamı tarafından pozitif ayrımcılık gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti. Şehit ailelerinin belediyecilik hizmetlerinden maksimum derecede faydalanması için çaba gösterdiklerini söyleyen Orhan, “Bugün vatanımızda rahatça nefes alıp bu topraklara vatanımız diyebiliyorsak bu ailelerin bedel verdikleri evlatlarının sayesindedir. Şehitlerimizin vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulayıp vatan kıldıkları bu topraklarda emanetlerinin de rahat bir şekilde yaşaması için pozitif ayrımcılık görmesi kanaatindeyim. Zaman zaman yaptığımız bu ziyaretlerde annelerimizin babalarımızın dualarına mazhar oluyor, Belediye çalışmalarımızda büyük moral depolayıp dualarıyla başarılı oluyoruz” şeklinde konuştu.