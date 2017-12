Başkan Orhan’dan Engelliler Günü jesti

Başkan Orhan, ilçede ikamet eden Özkan ailesine misafir oldu. Engelli Hatice Özkan’ı ziyaret ederek, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayan Başkan Orhan, baba Hacı Özkan ve aile bireyleriyle sohbet etti. Her zaman engellilerin yanında olduğunu ve sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında çeşitli projelere geliştirdiklerini dile getiren Başkan Orhan, Özkan ailesine de kartını vererek, bir sıkıntı ve isteklerinin olması halinde kendisini her zaman arayabileceklerini ifade etti. Özkan ailesi de, anlamlı günde nazik ziyareti için Başkan Orhan’a teşekkür etti.

İŞARET DİLİYLE SOHBET ETTİLER

Özkan ailesini ziyaretinin ardından Ilıca Termal Tesisleri’ne geçen Başkan Orhan, Erzurum Özel Eğitimliler Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kaplıca jesti yaptığı engelli öğrenciler, işaret diliyle Başkan Orhan’a teşekkür ettiler. Engelli öğrencilerin işaret dili ile yaptığı teşekküre Başkan Orhan da aynı şekilde karşılık vererek, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Burada öğrencilerle bir süre işaret dili ile sohbet eden Başkan Orhan, toplumun her bir ferdine olduğu gibi engellilere de kapısının ve yüreğinin her zaman açık olduğunu kaydederek, “Toplumsal hayata onurlu, etkin ve eşit bir şekilde katılmak, engelli veya engelsiz tüm bireylerin en tabii hakkıdır. Dolayısıyla nüfusumuzun önemli bir bölümünü teşkil eden engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması, kendi kendilerine yetebilecekleri fiziki şartların hazırlanması temel önceliğimizdir. Bu kapsamda engelli kardeşlerimizin öncelikleri arasında ye alan başta tekerlekli sandalye olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar her zaman olmazsa olmazımız olmuştur. Her zaman üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olacağız.” diye konuştu.

Başkan Orhan, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak sözlerini tamamladı.

Erzurum Özel Eğitimliler Meslek Lisesi Müdürü M. Said Özyurt’ta Başkan Orhan’a nazik jesti ve misafirperverliği için teşekkür etti.