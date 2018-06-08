Başkan Orhan’dan öğrencilere çat kapı sahur

Dün Dadaşkent Mustafa Bakan Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşan Başkan Orhan, sonrasında vaktinin büyük çoğunu gençlere ayırdı. Aziziye Gençlik Kolları tarafından organize edilen Genç Kürsü organizasyona katılan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gençlik Kolları ilçe başkanı Haluk Ziya Yağma ile birlikte katıldığı toplantıda gençlere siyasetin inceliklerini anlattı. Türkiye’nin en genç belediye başkanı olma unvanını koruyan Başkan Orhan, gençlerle yaptığı sohbette AK Parti’nin gençlere verdiği öneme vurgu yaptı.

AK Parti ile gençler değer kazandı

Seçme ve seçilme yaşını 18’e indiren Adalet ve Kalkınma Partisi’nin böylelikle gençleri siyasete kazandırma gayretinin amacına ulaştığına dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, katıldığı programda gençlerin özellikle geçmişte yaşanan yanlışlıkların çok iyi bilmelerinin önemini anlattı. Böylelikle gelecekte aynı hatalara düşülmeyeceğini söyleyen Başkan Orhan, “Gençlerimiz artık siyasetin her kademesinde varlık göstermelidirler. İstanbul’un fethiyle çağ açıp çağ kapatan ceddimizin kaç yaşında bu fethi gerçekleştirdiğini anlarsak AK Parti ruhunu da anlayabiliriz. Maalesef ki geçmiş hükümetler döneminde gençler sadece angarya işlerde değerlendirilmiş, siyasette oy kullanabilmeleri bile mümkün görülmemiştir. AK Parti gençlere verdiği değeri seçme ve seçilme yaşını 18’e indirerek göstermiştir” diye konuştu.

Öğrencilere çat kapı sahur

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, geç saatlere kadar sürdürdüğü öğrenci sohbetlerini bu kez öğrenci evine çat kapı sahur yaparak devam ettirdi. Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Yağma ile birlikte gittiği 8 kişilik öğrenci evine konuk olan Başkan Orhan öğrencilerle istişare ederek belediyecilikle alakalı beklentilerini not aldı. Sonrasında yapılan sahur ile birlikte derin sohbette öğrencilerin siyasetten beklentileri konu edildi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen sahur ve sohbet sabah saatlerine kadar devam etti.

Teşkilat mensupları unutulmadı

Öte yandan dün Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ev sahipliği ile AK Parti ilçe yönetim kurulu gençlik kolları ve belediye meclis üyelerinin de davetli olduğu bir iftar organizasyonu gerçekleşti. İftar organizasyonunda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Orhan, teşkilat sorumluluğunun önemine değinerek yaklaşan seçimlerde Aziziye’nin yüzde 83 olan kendi rekorunu kıracağını iddia etti.