Başkan Orhan’dan Öğretmenler Günü Mesajı

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24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Orhan, geleceğimizin şekillenmesinde ana unsur olan öğretmenlerin, üstlendikleri misyonla gerek toplumsal ve gerekse bireysel bazda önemi, özeni ve saygıyı hak eden kıymetler olduklarını kaydetti. "Anne kucağından ayrılan çocuklarımızı şefkatle kucaklayıp, hayat denizine kulaç atarken, onların karşılaştıkları zorlukları aşan, doğru yolda yürümelerini sağlayan ve karanlık dehlizlerde onlara ışık olan sizlersiniz." ifadeleriyle öğretmenler gününü kutlayan Başkan Orhan, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın gelişmesinde, ülkesine, milletine, vatanına ve bayrağına bağlı, topluma faydalı birer birey olarak yetişmesinde sizlerin harcadığı emeği anlatmakta kelimelerin kifayetsiz kaldığını bilmenizi istiyorum. En zor şartlarda bile ülkemizi ve insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak adına gösterdiğiniz yüksek ideallerin yanı sıra ortaya koyduğunuz azim ve kararlılık her türlü takdire şayandır. Biz biliyoruz ki, öğretmenlik, aşk sevda ve fedakarlık demektir. Önce kalpleri imar ve inşa eden, sonra akla hitap eden siz öğretmenlerimizin, emekleri ve özverileri sayesinde milletimiz medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürmektedir. Çağın istikametini doğru okuyacak nesiller sizlerin elinden çıktığı gibi, ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilmek ilmek ören de yine sizlersiniz. Görev aşkınızın, sevdanızın ve fedakarlık duygunuzun daim olması temennisiyle, 24 Kasım Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile; başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vefat eden ve şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."