Türk milletinin 19 Mayıs 1919 tarihinde küllerinden yeniden doğduğuna işaret eden Başkan Orhan, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı sonrası ağır yaralar almış, bağımsızlığı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Aziz Türk Milleti emperyalist güçlerce bugün de olduğu gibi vatan topraklarında, yok sayılmaya çalışılmıştır”.

Başkan Orhan: “Yüce milletimiz, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni bir devlet kurmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş meşalesini Samsun’da yakmıştır. Şanlı tarihi toprağa sığmayacak bu aziz millet, umutlarını ve kendi kaderini tayin etme rüştünü göstermiş ve bu ruhu Anadolu’nun her köşesine yayarak İstiklal Mücadelemizin nihai başarıya ulaşmasını sağlamıştır” diye konuştu.

Türk Milletinin, söz konusu vatan olduğunda genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla gerisini teferruat gören bir millet olduğu ifadelerini kullanan Başkan Orhan, “Gençliğimiz de ecdadının izindedir. Zira bu cennet vatanın yiğit gençleri;15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında adeta birer mermi olmuş hainlerin göğsüne saplanmışlardır. Bu tablo bize bundan tam 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanı gençlerimize emanet etmekle ne kadar haklı olduğunu gösteriyor” dedi.

Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:” Hükümetimiz; bayrağına, toprağına ve ezanına bağlı gençlerimize olan güvenini seçilme yaşını 18’e indirerek somutlaştırmıştır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin siyasette ve devlet yönetiminde tarihi değerlerine sahip çıkarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltecekleri inancındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatanı bize hediye eden kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.”