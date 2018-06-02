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02 Haziran 2018 13:24

Başkan Öz: “24 Haziran aziz milletimizin beka mücadelesidir”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “24 Haziran; aziz milletimizin beka mücadelesidir” dedi.

Başkan Öz: “24 Haziran aziz milletimizin beka mücadelesidir”

02 Haziran 2018 13:24

Başkan Öz, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, saha çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Öz, “AK Kadrolar, il genelinde tabiri yerindeyse arı gibi çalışıyor. Teşkilatımızın tüm fertleriyle birlikte sıkmadık el, ulaşmadık gönül ve adım atmadık yer bırakmayacağız” dedi.


Saha çalışmalarının önemine vurgu yapan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Recep Akdağ, milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, ana kadememiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız, kısacası tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte gece gündüz demeden vatandaşlarımıza AK İktidarımızın 16 yıldır gerçekleştirdiği yatırım ve icraatlarını anlatıyoruz. Hemşehrilerimize 24 Haziran’ın önemini, istikbal ve ikbal mücadelemizi ifade ediyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız; 24 Haziran, aziz milletimizin beka mücadelesidir. İnşallah siyasetin parametresi olan Erzurum’da yeni bir demokrasi destanı daha yazacağız. Liderimiz, mazlum milletlerin ümidi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye, milli iradeye gönülden bağlı olan kadim şehrimizde güven ve istikrarın devamı için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”




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