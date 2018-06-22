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22 Haziran 2018 12:19

Başkan Öz: “Dadaşlar 24 Haziran’da yedi düvele demokrasi dersi verecek”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Erzurum milli mücadelenin mihenk taşı, milli iradenin ve siyasetin refleks şehridir.

Başkan Öz: “Dadaşlar 24 Haziran’da yedi düvele demokrasi dersi verecek”

22 Haziran 2018 12:19

Dadaşlar ülkemizi bölmek parçalamak isteyen yedi düvele 24 Haziran’da unutulmayacak bir demokrasi dersi verecek” dedi.


Başkan Öz, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Erzurum’u karış karış gezerek, vatandaşlarımızla buluştuk. Hemşehrilerimize sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğitim, adalet, tarım ve hayvancılık, çevre ve şehircilik, aile ve sosyal politikalar, spor, kültür, turizm, bilim, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ilimizde ve ülkemizde hayat bulan yatırımları anlattık. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gözbebeği olan Dadaşlar diyarının 16 yılını vatandaşlarımıza aktardık.” Erzurum’da dev yatırımların hayata geçtiğini ifade eden Başkan Öz, şöyle devam etti: “Erzurum’a AK İktidarımız döneminde şimdiye kadar 25,90 Milyar TL yatırım yapıldı. Şehrimiz tabiri yerindeyse adeta ‘Yatırım abadı’ oldu. Milli kaynakların milletin emrine sunulduğu bu dönemin devamı olan Türkiye’nin şahlanış vaktine inşallah 24 Haziran’da adım atacağız. Vatandaşlarımızın teveccühüyle tarih ve medeniyet kenti Erzurum’dan, bu ülkenin selametini istemeyen bütün mihraklara anlamlı mesajlar vereceğiz. Bundan bir asır önce de aynı amaç ve hedef için Dadaşlar kenetlenerek milli ruha yön vermişti. Erzurum, ‘Vatan bir bütündür parçalanamaz’ diyerek, bütün manda ve himayelere cesaretiyle, iman gücüyle ve mukaddesatıyla yoğrulan sarsılmaz iradesiyle Anadolu’da milli birlik ve beraberliğin kıvılcımını yakmıştı. İşte bu gün de şanlı ecdadımız ve kahraman Dadaşların torunları, 24 Haziran’da istiklal ve istikbalimize ket vurmak isteyenlere şunu söyleyecek; ‘Erzurum demokrasi şehridir. Erzurum Türkiye demektir. Erzurum vatan paydasının özüdür. Hürriyet ve istiklal şehri Erzurum dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin şahlanışına öncü olacaktır.”




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