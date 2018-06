Başkan Öz, seçim kampanyasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Seçim kampanyamız ilimizde etkili, koordineli ve yüksek teveccühle gerçekleşti. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milli iradenin bayraktar şehrinden AK Mitingimiz ile başlattığı seçim kampanyamız, Dadaşların milli duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Kurulduğu günden bu yana her önemli vatan meselesinde ‘Aziz vatanımıza can feda’ diyerek mesuliyet sahibi olduğunu gösteren, 15 Temmuz’da vatanımızın dört bir sathına cesaret ve ferasetiyle örnek olan Türkiye’nin sancak şehri, 24 Haziran’da da kendisine yakışanı sandıkta ortaya koyacaktır. Nasıl ki 23 Temmuz 1919’da Erzurum’dan yükselen milli mücadelenin İstiklal nidası tüm Anadolu’ya yayıldıysa işte 24 Haziran’da da inşallah elde edeceğimiz demokrasi zaferi ile vatan şehri Erzurum’dan iç ve dış mihraklara, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyenlere hafızalardan asla silinmeyecek tarihi bir mesaj vereceğiz.” “Bize omuz veren, destek olan, sözleri ve söylemleriyle bize güç ve dinamizm sağlayan, gönül coğrafyamızın mana ve gurur şiarı olan Aziz Dadaşlara şükranlarımızı sunuyorum” diyen Başkan Öz, “Aziz hemşehrilerimiz sandığa gitmeden önce geçmiş ve geleceği çok iyi kıyaslamalı, bundan 16 yıl önceki Türkiye’yi, koalisyon dönemlerini, vesayet sisteminin tahakkümü altında ezilen Türkiye’yi, 15 Temmuz darbe girişimi, muhtıra ve diğer darbeler vasıtasıyla milli iradenin yok sayıldığı günleri aklımızdan çıkarmamalıyız. Toplumsal hafızamızdan bir an bile silinmeyen karanlık günleri sandığa ilk kez gidecek olan gençlerimize ve çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız. İşte bu yüzden 24 Haziran; milli refleksin kilometre taşıdır. Bu seçim yedi düvele karşı verdiğimiz var olma mücadelesidir” diye konuştu.