Başkan Öz Pasinler’e çıkarma yaptı

Başkan Öz, beraberindekilerle birlikte ilçede yoğun ilgi gördü. AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Öz, burada 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Öz, “AK Parti’mizin bütün politikalarının özünde insanı merkeze alan bir siyasi anlayış hâkimdir” dedi. “Son 16 yılda hayata geçen yatırımlarla alt ve orta gelir ülke grubunda olan Türkiye, üst-orta gelir grubuna yükseldi” diyen Başkan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti ile birlikte bugün gelinen noktada mutlu ve müreffeh ve her alanda gelişen bir ülke konumuna ulaştık. Türkiye’ye reformist yenilikleri kazandıran Hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle ülkemizi güçlü ve lider bir konuma ulaştırmak için kutlu yürüyüşüne 24 Haziran’dan sonra da daha büyük hedeflerle hiç durmadan devam edecektir. Ülkemizdeki değişim ve dönüşümün lokomotif gücü şehirlerimiz, yeni sistem sonrası yeniliğe ve dışa açık metropol kentlere dönüşecektir. Türkiye, 24 Haziran’dan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Dünya Siyaseti’nin tam merkezinde yer alacaktır. Bu nedenle genel seçimler çok önemli bir muhteviyata sahiptir. AK Parti ile birlikte büyüyen Türkiye’nin elde edeceği kazanımları, hep birlikte çalışarak geleceğe güvenle taşıyacağız. Böylelikle gerek bölgemizde, gerekse de küresel siyasette, pozitif yaklaşımı benimseyen tüm aktörlerle birlikte yenidünya sistemini, insanı esas alan bu yaklaşımla yeniden oluşturacağız. Türkiye’yi, 24 Haziran sonrası herkesin üretime katkıda bulunduğu, Dünya’nın en güçlü ekonomisine ve yüksek demokratik standartlara sahip lider bir ülke konumuna ulaştıracağız.” AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, ilçe merkezinde esnaf ziyareti sonrası Pasinler’in Esendere, Kızılören ve Üğümü mahallerinde de vatandaşlarla buluştu. Öz, daha sonra Alvar’a geçerek, Alvarlı Efe Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti ardından vatandaşlarla bir araya geldi.