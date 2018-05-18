Başkan Özcan hizmet için seferber

Başkan Özcan, “Şenkaya Belediye Başkanlığımız yetki ayrımı yapmadan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan hizmetlerde bile sorumluluk alıp, hizmet yolunda ayrım yoktur düsturuyla çalışmaktayız. Kaba yem fiyatlarının pahalı oluşu dikkate alınarak ekim ve üretim kısmında çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak adına mahallelerimize sulama kanalları, içme suyu , yol genişletme çalışmaları ve diğer ihtiyaçlarda elindeki tüm imkanları seferber edip, çalışmalarına hızla devam etmektedir. Şenkaya olarak çok geniş bir coğrafyaya sahibiz merkeze bağlı 72 mahallemiz bulunmakta olup mahalleler arası uzaklıklarda ciddi boyutlardadır. Envanterimizde kayıtlı 5 adet iş makinası devamlı mahallelerimizin ihtiyaçlarına yetişmekte olup ’’Halka hizmet Hakka hizmettir’’ parolasıyla, İnsan odaklı çalışmalarına devam etmektedir.” diye konuştu.