Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:10

Başkan Özcan hizmet için seferber

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, vatandaşın mağduriyetini gidermek için Şenkaya Belediyesinin imkanlarını gece gündüz demeden vatandaş için kullandıklarını söyledi.

Başkan Özcan hizmet için seferber

18 Mayıs 2018 11:10


Başkan Özcan, “Şenkaya Belediye Başkanlığımız yetki ayrımı yapmadan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan hizmetlerde bile sorumluluk alıp, hizmet yolunda ayrım yoktur düsturuyla çalışmaktayız. Kaba yem fiyatlarının pahalı oluşu dikkate alınarak ekim ve üretim kısmında çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak adına mahallelerimize sulama kanalları, içme suyu , yol genişletme çalışmaları ve diğer ihtiyaçlarda elindeki tüm imkanları seferber edip, çalışmalarına hızla devam etmektedir. Şenkaya olarak çok geniş bir coğrafyaya sahibiz merkeze bağlı 72 mahallemiz bulunmakta olup mahalleler arası uzaklıklarda ciddi boyutlardadır. Envanterimizde kayıtlı 5 adet iş makinası devamlı mahallelerimizin ihtiyaçlarına yetişmekte olup ’’Halka hizmet Hakka hizmettir’’ parolasıyla, İnsan odaklı çalışmalarına devam etmektedir.” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç