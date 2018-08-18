Başkan Öz’den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kurban Bayramının, aziz milletimize ve İslam dünyasına barış huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Başkan Öz,“Sevgi, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusu bize içinde bulunduğumuz kadim medeniyetimizin, bıraktığı kıymetli bir mirastır. Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki mükellefiyeti bayramın gerçek anlam ve mesajında saklıdır” dedi.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamak ve bu kültürü yeni nesillere aktarmak için anlamlı günler ve önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Öz, yayınladığı mesajında: “Hepimiz müşterek bir vatan toprağı üzerinde yaşıyor; müşterek bir inancı paylaşıyor, müşterek bir kaderi yaşıyoruz. İnanıyorum ki mübarek Kurban Bayramı bu atmosferi daha da pekiştirecektir. Bayram günlerinde bütün insanlık ailesi için huzur ve barış dilemeyi, nerede kalbi kırık insan varsa ona ulaşmayı ve kırık gönüllere merhem olmayı asla unutmayalım. Zira bayram, gönül almak, kalp onarmak, mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmektir.

Özellikle şehitlerimizin yadigârlarını, kahraman gazilerimizi unutmayalım, onları bu müstesna günlerde yalnız bırakmayalım, bayram sevincimizi paylaşarak kederde de sevinçte de bir olduğumuzu gösterelim. Ülke olarak geleceğe emin adımlarla ilerlerken bizi yolumuzdan alıkoymak isteyen 15 Temmuz darbe girişimini milletimiz büyük bir vatanseverlikle boşa çıkarmıştır. Bu vesileyle eşsiz fedakârlıklarını bu vatan, bu millet var oldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Bu duygularla Mübarek Kurban Bayramının İslam âlemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ülkemize, bütün vatandaşlarıma, bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."