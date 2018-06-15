Başkan Öz’den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Öz, yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Bayramlarımızın toplum nazarında eşsiz bir önemi vardır. Bayram neşedir, sevinçtir. Yüce Allah’ın bizden razı olduğu bayramlar adeta bir dünya cennetidir. Bayramlar toplumsal dayanışma ruhunun zirveye çıktığı, birlik ve beraberlik günleridir. Özümüzle, geleneğimizle, kültürel zenginliğimizle buluştuğumuz hoşgörü günleridir. Ramazanla yaşadığımız manevi değişimin, rahmetle kuşatılmanın, mağfiretle arınmanın, cehennemden kurtuluşa ermenin müjdesine nail olmaktır bayram. Bu mübarek günde de cennet vatanımız, bayrağımız, ezan-ı muhammediyemiz, milli ve manevi değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günleri olan bu bayramda da, Yüce Mevla’mızın ‘Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin’ buyruğuna gönülden riayet ederek, sevgi, saygı ve hoşgörü paydasında birleşelim. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu mübarek günün ülkemiz ve İslam âlemi için birliğe, dirliğe ve bereketlere vesile olmasını, bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”