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19 Haziran 2017 11:08

Başkan peri bacalarını fotoğrafçılara tanıttı

UNESCO tarafından ’Dünya mirası’ adayı gösterilen Erzurum’un Narman ilçesindeki peri bacalarının tanıtımı için Belediye Başkanı Ahmet Yücel İşleyen, İstanbul’dan ilçeye 30 fotoğrafçı davet etti.

Başkan peri bacalarını fotoğrafçılara tanıttı

19 Haziran 2017 11:08


Narman ilçesindeki peri bacalarının tanıtımı için Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Yücel İşleyen ata bindi ve İstanbul’dan davet ettiği 30 fotoğrafçıya poz verdi. Başkan İşleyen, "Narman peri Bacalarını daha doğrusu Kırmızı Periler diyarını Dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. İddia ediyoruz bizdeki peri bacaları birkaç yerde benzeri var ama Dünyada eşi benzeri yok. İlçemizde peri bacaları Turizmi için entegrasyon, bina ve sokak ve cadde iyileştirme yaptık. Yerli ve yabancı turistleri Narman’a bekliyorum. Buraya gelen pişman olmayacak, inanılmaz şeyler yaşayacaklar. Şuan bölgede profesyonel 30 fotografcı var. Birçoğu İstanbul ve İzmir’de yaşıyor. Onların muhteşem çekimleri sayesinde kırmızı periler tanıtımı için çok büyük bir adım olacak" dedi.




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