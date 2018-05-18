Başkan Sekmen: “19 Mayıs; aziz milletimizin yeniden doğuşudur”

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bugün; güçlü ve lider bir Türkiye için atılmış olan ilk adımın 99. yıldönümündeyiz. 19 Mayıs; aziz milletimizin geçmişten geleceğe uzanan tarihi yolculuğunda yeniden şahlanışının, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırdığı günün simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’da yaktığı özgürlük ateşi, tüm Anadolu’ya yayılmış, devleti, savunması, ekonomisi ve her şeyiyle çöktüğü sanılan milletimiz, kendi küllerinden yeniden doğmuştur. Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, çaresizlik içerisindeki aziz milletimizin umutlarını yeniden canlandırarak aydınlığa ulaşmamıza vesile olmuştur. Bu tarihten sonra bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her bir sathına dalga dalga yayılmıştır. Açtığı Meclisi çocuklara, kurduğu Cumhuriyeti gençlere armağan eden Atatürk, ‘Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir’ sözleriyle gençlerimize olan güvenini dile getirmiştir. Gençlerimizin bu vatan topraklarını ve özgürlüğümüzü bizlere canları pahasına bırakan kahramanların mücadelesinden güç alarak ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır. Hedefimiz, ülkemizin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olan gençlerimizi, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye’ye, çağdaş uygarlık düzeyine, el ve gönül birliği içinde gençlerimizin yapacağı çalışmalarla ulaşacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum.”