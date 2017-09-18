Başkan Sekmen: “Ahilik; kardeşlik ve doğruluk demektir”

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ahilik felsefesi, ‘Elini, belini, dilini, gözünü kapalı; alnını, kalbini, kapını ve sofranı açık tut’ düsturuyla Anadolu’da oluşturulmuş ve yüzyıllar boyu lonca teşkilatımıza ilham kaynağı olmuştur. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermektedir. Ahilik felsefesini oluşturan ve buna hayat veren Ahilik teşkilatı, aynı zamanda, asırlar öncesinde filizlenen bir sivil toplum hareketidir. Toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren Ahilik ruhu, çok uzun yıllar boyunca lonca teşkilatları ile sosyal barışı korumuş, mesleki dayanışma ile toplumun ve devletin ayakta kalmasına yardımcı olmuştur. Ticarette dürüstlüğü, mesleki ilişkilerde kendi kendine denetimi esas alan Ahilik, 13. yüzyıldan bu yana esnafımız arasındaki beraberlik ve dostluğu pekiştirerek, son derece sağlam dayanışma örnekleri ortaya koymuştur. Ahilik anlayış ve ruhu bugün de hayatımızın her safhasında bizlere yol göstermeye devam etmektedir.”

“Ahi teşkilâtının felsefesinde dayanışma ilkesi vardır”

Başkan Mehmet Sekmen, “Yaşadığımız bu yüzyılda maddi kazançların pek çok manevi değerin önünde tutulduğu gerçeği karşısında, Ahilerin toplumsal hafızamıza nakşettiği anlayış ve düşünce biçimi, aynı zamanda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da temelini oluşturmuştur” dedi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Millet olarak çok zor dönemlerde bile ayakta kalmamızı, güçlükleri yenmemizi, birlik ve beraberliğimizi korumamızı, kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen toplumsal değerlerimiz sayesinde başarmaktayız. Ahi teşkilâtının felsefesinde dayanışma ilkesi bulunmaktadır. Anadolu’da ticaret ve sanayinin gelişmesine destek olan bu organizasyon, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla Türk esnaf ve sanatkârlarını sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan geliştirmiş ve mesleklerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Kapitülasyonlar ve Batı sanayi ürünlerinin Anadolu pazarına girmesiyle sistematik bir değişime uğrayan bu lonca teşkilatı, Türk iktisadi hayatının temel sacayağıdır. Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan, İslam dininin evrensel değerlerini koruyan, iş ahlakının toplumun değer yargılarıyla birlikte oluşmasına katkı sunan Ahi teşkilatının, gelişen ve değişen Türk ticari hayatına örnek teşkil etmesi en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkârlarımızın ‘Ahilik Haftası’nı kutlar, ekonominin bel kemiği esnafımıza iş hayatında başarılar dilerim.”