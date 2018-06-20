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20 Haziran 2018 15:18

Başkan Sekmen: “Ak Parti Türkiye’nin geleceğidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Star Gazetesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen Şehir Buluşmaları’nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran’a vurgu yaptı.

Başkan Sekmen: “Ak Parti Türkiye’nin geleceğidir”

20 Haziran 2018 15:18


Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katıldığı panelde konuşan Başkan Sekmen, “Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken, diğer yandan ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanda yeni yaklaşımlar yeni modeller ortaya konuyor. Türkiye bu değişimi 16 yıldır bütün katmanlarında yaşıyor” dedi. Türkiye’nin 16 yılda Dünya’da söz sahibi olan güçlü bir ülke haline geldiğini ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye bugün gelinen noktada küresel düzeyde söz sahibi olan, üretim, eğitim, sağlık, enerji, ihracat, teknolojik gelişim, lojistik, bilgi ve iletişim, ulaştırma, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda kaynaklarını katma değere dönüştüren bir güç haline geldi. Ülkemiz, yerli ve milli üretimde yaşadığı reformist gelişimlerle, istikrar ve güvenle büyümeye devam ediyor.”


“24 HAZİRAN’DA İNŞALLAH ‘VAKİT ŞAHLANIŞ VAKTİ’ DİYECEĞİZ”


Başkan Sekmen, 24 Haziran’da milli mücadele şehri Erzurum’da yeni bir demokrasi destanının yazılacağını bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan, güçlü ve büyük Türkiye için 24 Haziran’da Cenab-ı Hak nasip ederse yeni bir demokrasi destanı yaşayacağız. Var olma ve beka mücadelesi olarak telakki ettiğimiz 24 Haziran sonrası inşallah 25 Haziran’da ülkemiz için yeni bir dönem başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahlanış dönemi olarak ifade ettiği o gün ülkemiz bolluk ve bereket dolu yeni bir sisteme adım atacak. Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı politika ve strateji geliştirmeye, izleme ve değerlendirmeye yoğunlaşırken, bakanlıklar daha da icracı ve fonksiyonel bir yapıda şekillendirilecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların hızlı çalışmalarını sağlayan bir yönetim sağlanacak. Bürokrasi azalacak, büyüme hızlanacak. Böylelikle 2023 ve ötesine uzanan hedeflerimize adım adım ulaşmış olacağız.” Başkan Sekmen’in konuşması sonrası Star Gazetesi’nin yazarları Nuh Albayrak, Ahmet Kekeç, Halime Kökçe, Sevil Nuriyeva ve Yakup Köse’nin yer aldığı panele yoğun ilgi gösterildi.




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