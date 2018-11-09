Başkan Sekmen: “Aziziye zaferi milletimizin yeniden dirilişidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Zaferi'nin 141'inci yıldönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, yayımladığı mesajında, Erzurum'da tarihe altın harflerle yazılan Aziziye Destanı'nın milletimizin yeniden dirilişini temsil ettiğini vurguladı. Sekmen, mesajında şöyle dedi: “Tarihte 93 Harbi olarak ifade edilen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği milli direnişle düşmana ana yurdunu mezar yapan Kahraman Dadaşlar, 141 yıl önce de vatan toprağı için şühedaya yürümüştür. Erzurumlular çocuğu, genci ve yaşlısıyla Aziziye Tabyası'nda tarihte emsali görülmemiş bir destan yazmıştır. Kanla yazılan bu destanın adı ‘Aziziye'dir. Osmanlı-Rus Savaşı'nın seyrini değiştiren bu mücadelede Erzurum halkı asaletini göstermiş, vatan müdafaasında aşılmaz bir kale olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Milli vatan davasında da ülkemizin gözbebeği olan yiğitler şehri Erzurum, Türkiye'nin kalesi ve sigortasıdır. Erzurum; Hak ve vatan davasına kendisini adayanların ve zafere inananların şehridir. Hamurunda Hak yolunun âlim, ulema ve erenlerini taşıyan İslam'ın sancak şehri Erzurum'da göğüslerindeki iman ve Allah aşkıyla şehadet şerbetini içerek bu toprakları vatanlaştıran kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun.”