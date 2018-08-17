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17 Ağustos 2018 09:57

Başkan Sekmen: “Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramların, birlik ve beraberliğe vesile olan özel ve önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Başkan Sekmen: “Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir”

17 Ağustos 2018 09:57


Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bayram; Müslüman’ı Müslüman ile kaynaştıran, yakınlaştıran ve birleştiren dini bir gündür. Dargınları barıştıran, gönülleri gönüllerle kavuşturan Bayram; sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, birlik ve beraberliği sağlayan kutsal günlerdir. Kurban kesmek eşsiz bir teslimiyetle Allah’a teslim olmaktır. Dünya ve ahirette saadete vesile olan bir ibadettir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Rabbin için namaz kıl ve kurban kes’ diye buyurmuştur. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, kimsesizlerin yardımına koşup, kestiğimiz kurbanlardan maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza da ikram edelim. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. İyilikleri, mutlulukları, güzel hasletleri öne çıkaralım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyelim.” Başkan Mehmet Sekmen, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu. Sekmen, şöyle devam etti: “Yüce dinimizin de bir gereği olarak sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde, daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Hac görevlerini yerine getiren tüm hemşerilerimin sağlık ve sıhhat içerisinde ülkemize dönmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, vatanımız ve milletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için şahadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”




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