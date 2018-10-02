Başkan Sekmen: “Camilerimiz mukaddes mekânlarımızdır”

Başkan Sekmen, yayımladığı mesajda, şu görüşlere yer verdi: “Yüce Dinimiz, sevgi ve şefkati; toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla birçok müessese vücuda getirmiştir. Bunların başında manevi dünyamıza huzur veren camilerimiz gelmektedir. Camiler; İslam'ın öğretilip yaşatıldığı Beytullah'ın birer şubeleridir. Camiler; yeryüzünde Müslümanların bir araya geldikleri, görüşüp buluştukları, omuz omuza, gönül gönüle kaynaştıkları mukaddes mekânlardır. Camiler; sadece kulun üzerine farz kılınan namazın yerine getirildiği mekânlar olmayıp aynı zamanda çocuklarımız ve vatandaşlarımıza dini eğitimlerin de verildiği kutsal yerlerdir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de, ‘Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin' diye emretmiştir. Camilere cemaat olmak, Yüce Yaratan'a misafir olmaktır. Camiler, bulundukları yörenin sosyal hizmet ve ilişkilerinde, devamlı ışıldayan ve çevresini aydınlatan birer kandil gibidirler. Camiler, insanların birbirini sevmelerine de vesile olur. Camilerimizde görevli olan imam hatiplerimiz, sadece namaz kıldırmakla mükellef olmayıp, camiye gelen cemaatin de sorunlarıyla ilgilenen, dini eğitim ve öğretim amaçlı dersler ve vaazlar veren, en önemlisi de dini tüm konularda bize yardımcı olan hocalarımızdır. Bu vesileyle ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm Diyanet yetkilileri, çalışanları ve imamlarımıza bu önemli gün vesilesiyle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”