AK Parti yatırımlarını vatandaşlara anlatan Başkan Sekmen, “Erzurum 24 Haziran’a hazır” dedi. İspir’den Çat’a, Şenkaya’dan Hınıs’a kadar adım atmadık yer bırakmayan Başkan Sekmen, Erzurum’un 24 Haziran seçimlerini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. AK Belediyecilik şiarıyla bugüne kadar Erzurum’a yapılmayan yatırımları kazandırdıklarını belirten Başkan Sekmen, “Prestij caddeleri, fuar alanı, mesire alanları, merkez ve mahalle yollarında yapılan iyileştirmeler, kentsel dönüşüm, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve daha birçok yatırımı Erzurum’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu şehre olan sevdasını anlatmaya gerek yok. Bu projelerin tümü Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirildi” dedi.

Sadece merkezde değil, ilçe ve mahallelerde de önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Başkan Sekmen, “Güven ve istikrarın olduğu yerde yatırımın olmaması söz konusu bile olamaz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle en ücra köye bile yatırım ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün bir çok ilçemizi prestij caddeleriyle donattık. Tarım ve hayvancılığa destek için onlarca gölet yaptık. HDP’li belediyelerin bir çivi bile çakmadığı güney ilçelerimizde adeta yatırım seferberliği başlattık. 20 ilçemizin hiçbirini birbirinden ayırmadık. Narman’a ne yatırım yaptıysak Tekman’a da aynı yatırımı yaptık. AK Parti yatırım, değişim ve dönüşüm hareketidir” diye konuştu.

“Dadaşlar cumhurbaşkanımıza gönülden bağlıdır”

“Dadaşların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ayrı bir gönül bağı vardır” diyen Başkan Sekmen, “Gittiğimiz her yerde Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü, sevgisi ve ilgisi bambaşka bir boyuttadır. Sadece aziz milletimizin değil mazlum milletlerin de umut ve ümidi olan Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile 24 Haziran’da inşallah tarihe altın harflerle yazılacak yeni bir demokrasi destanı daha yazacağız” dedi.