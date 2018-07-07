Başkan Sekmen: “ESMEK’te 32 bin vatandaşımız eğitim gördü”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş ve ESMEK Şube Müdürü Hilal Demir’in konuşması sonrası kürsüye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaşmıştır” dedi.

“Hayat boyu öğrenme şiarıyla bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak için herhangi bir yaş sınırlaması yapmadan hayata geçirilen bu proje sayesinde vatandaşlarımız, hem kişisel becerilerini geliştirmekte hem de meslek sahibi olmaktadır” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan ESMEK’lerde şimdiye kadar 32 bin kursiyerimiz mezun oldu. 4 yılda 56 farklı branşta şehrimizin 21 noktasında 3 bin kurs açan ESMEK ve Bilgi Evleri’mizde 86 personel ve 378 eğitmenle halkımıza hizmet vermekteyiz. ESMEK, gerek kursların ve katılımcıların sayısı, gerekse eğitim branşlarının çeşitliliği ve bu eğitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle ilimiz ve bölgemizin tabiri yerindeyse ‘İstihdam ve Sanat Okulu’ unvanını elde etmiştir.”

“EĞİTİM MİLLETLERİN GELECEĞİNİ BELİRLER”

Başkan Sekmen, konuşmasında eğitimin önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Eğitim milletlerin geleceğini belirler” dedi. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Muhasebe, bilişim, engelli bakımı, çocuk gelişimi, halıcılık, operatörlük, kuaförlük, adli takip elemanı branşları, yabancı dil, sanat ve el becerileri gibi birçok alana hitap eden kurslarımız sayesinde sektörlere ara eleman yetiştirmekteyiz. Şehrimizin sosyal ve sanatsal problemlerine çözüm bulan ESMEK’lerin sayısını artırmaya ve mezun verdiğimiz nitelikli insanlarla kent ekonomisinin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bu dönem 8 bin 807 kursiyerimizin gerçekleştirdiği el emeği göz nurlarından oluşan el sanatları, meslek ve teknik içerikli ürünlerini burada sizlerin beğenisine sunduk. ESMEK’lerin tanıtımını da esas alan yılsonu sergisinde şehrimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına verdiğimiz değer ve üretilen katma değere de yine hep birlikte tanık olacağız.” Konuşmaların ardından Başkan Sekmen, eşi Gülay Sekmen ve diğer yetkililerle birlikte serginin açılışını yaptı. Kursiyerlerin el emeği ve göz nuru eserleri vatandaşların beğenisini kazandı.