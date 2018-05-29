Başkan Sekmen: “Fetih; yüce Allah’a bağlılık demektir”

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bedir’de Sahâbe-i Kirâm, Malazgirt’te Sultan Alparslan, Kudüs’te Selahattin-i Eyyûbî, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Han Allah için cihat ederek İslam’ın nurunu dünyaya yaydı. Fetih; gönüllerdeki kilidin çözülerek gönlün, beldelerin ve ülkelerin İslam’a açılması demektir. İslam dininin eşsiz güzelliğinin, adaletinin, din, vicdan ve ifade özgürlüğünün bütün insanlığa yansımasının adıdır fetih Fetih; imanın inkâra, birlik ve beraberliğin düzensizliğe olan üstünlüğünün ifadesidir. İşte bu şuurla İstanbul’u şanlı ordumuzla fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, 565 yıl önce kuşatma öncesi şöyle diyordu: ‘Niyetim; ‘Allah yolunda cihat ediniz!’ emrine riâyet etmektir. Gayretim de, İslam dininin hâlis ve ulvî gayretidir. Benim, peygamberlere ve Allah dostlarına bağlılığım vardır. Fetih ve zafer ümidim de, daima Allah’ın lütfundandır. Ne olursa olsun inşallah zafer bizimdir!’ Görüldüğü gibi böyle bir imanı barındıran ecdadımızın zaferiyle taçlanan İstanbul’un fethi, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bir çağı kapatıp bir çağı açan bu dönüm noktası, medeniyetimizin insana verdiği değerin de en güzel ifadesidir. Devletle halkın, madde ile mananın, ilimle ahlâkın birleşmesinin sonucudur fetih. Fatih’in, zamanı fethederek gerçekleştirdiği büyük bir birikimin sonucudur fetih İstanbul’un fethi, aziz milletimizin Allah’a, İslam’a ve Peygamberimize olan sevgi ve bağlığını bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle İslam’ın güneşi Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir’ müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, şanlı ecdadımızın yetiştirdiği fetih ve fatih şuurlu kahramanları ve aziz vatan toprağı için canını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”