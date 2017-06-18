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18 Haziran 2017 10:59

Başkan Sekmen gazetecilerle iftarda bir araya geldi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Erzurum’da görev yapan gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Sekmen gazetecilerle iftarda bir araya geldi

18 Haziran 2017 10:59


Olimpiyat Pakındaki iftar yemeğine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ünsal Kıraç, Zafer Aynalı, daire başkanları ve gazeteciler katıldı.


Yemek sonrasında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, iftar soflarının kardeşlik ve dostlukları pekiştirdiğini ifade etti. Erzurumspor’un birinci lige çıkmasında gazetecilere de ayrıca teşekkür eden Başkan Sekmen, “Erzurumspor bildiğiniz gibi birinci lige çıkmış bulunuyor. Vermiş olduğunuz desteğe ve göstermiş olduğunuz ilgiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine Erzurumspor’a manevi desteğimiz devam edecek. İnşallah bu sezon içerisinde kulüp olarak yapacağımız açılışı hep beraber yapacağız. Takımımız hem bina olarak hem de sosyal tesis olarak daha iyi şartlarda antrenmanlarına devam edecek” diye konuştu.


Konuşmanın ardından gazeteciler de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.




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