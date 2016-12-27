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27 Aralık 2016 17:46

Başkan Sekmen Gazi Ergün’ü Ziyaret Etti

Başkan Sekmen Gazi Ergün’ü Ziyaret Etti

27 Aralık 2016 17:46

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayseri’de teröristler tarafından askerlerin bulunduğu aracı hedef alan hain saldırıda yaralanan Piyade Er Yusuf Ergün’ü evinde ziyaret etti.
Yakutiye ilçesindeki Gazi Ergün’ün baba evine giden Başkan Sekmen, Gazi Yusuf Ergün ve ailesiyle sohbet etti. Bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Ergün, saldırıda yaşadıklarını Başkan Sekmen’e anlattı. Başkan Sekmen, “Hain terör örgütü ne yaparsa yapsın milletimizin birlik ve beraberliğini asla bozamaz. Elinde silah olmayan askerlerimize hain pusular kuracak kadar insanlıktan çıkmış bu canilere iç ve dış güvenlik harekâtlarımızda gereken dersi misliyle verip terörü toprağa gömüyoruz. Şükürler olsun ki Yusuf kardeşimiz bu hain saldırıdan kurtuldu. Bu vesileyle iç güvenlik harekâtında ve Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şahadet şerbetini içen kahraman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazi ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler versin” dedi.



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