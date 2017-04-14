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14 Nisan 2017 17:16

Başkan Sekmen İbrahim Erkal’ın doktorundan bilgi aldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geçirdiği rahatsızlık sonucu Liv Hospital’de yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Erkal’ın doktorundan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Sekmen İbrahim Erkal’ın doktorundan bilgi aldı

14 Nisan 2017 17:16

Referandum çalışmasına ara vererek İstanbul’a giden Başkan Sekmen, sanatçının ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Mehmet Sekmen’e ziyaretinde İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal’ın amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de eşlik etti. Başkan Mehmet Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Sekmen, şunları kaydetti: “Kardeşimize acil şifalar diliyoruz, biraz önce bilgi aldık tedavisi devam ediyor. Bizler nice böyle hastalarda birçoğunun hayata döndüğünü gördük, tekrar yaşama başladığını da yaşadık. Millet olarak inancımız sonsuz, Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Mevlam inşallah şifasını verir ve onu yavrularına, camiaya ve ülkemize bağışlar. Dualarımız Erzurum’un Medar-ı iftiharı olan İbrahim Erkal kardeşimiz için Herkese teşekkür ediyorum, insanlar bugünlerde belli olur. İnsan dara düşmediği zaman herkes yanındadır önemli olan zor zamanlarında yanında bulunmaktır. Yüce Allah’ım kardeşimize şifa ihsan etsin. Başta Erzurum olmak üzere sanatçımızın tüm sevenleri ona dua ediyor.”




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