Başkan Sekmen Karayazı’da Ak yatırımları anlattı

Karayazı’nın Güzeldere Mezrası ile Yücelik, Cihanbeyli, Anıtlı, Yukarı Cihanbeyli, Çayırbeli ve Turnagöl mahallelerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Sekmen, ilçe gezisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Karayazı’da hemşehrimizle buluştuk, esnafımızı gezdik. Vatandaşlarımıza AK yatırımları anlattık. Güzeldere Mezrası ile Yücelik, Cihanbeyli, Anıtlı, Yukarı Cihanbeyli, Çayırbeli ve Turnagöl mahallelerinde vatandaşlarımızın yerleşim yerleriyle ilgili taleplerini de dinledik” dedi. 24 Haziran sonrası yeni sistemle birlikte kentlerin büyük bir değişim yaşayacağını ifade eden Başkan Sekmen, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 24 Haziran sonrası ülkemizde şehircilik alanında da ‘Yeni Şehircilik Vizyonu’ hayata geçecek. İnsan odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, iklime duyarlı, enerjisi etkin, tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimari esaslı, dönüşüm fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren akıllı şehirler oluşturulacak” diye konuştu. Başkan Sekmen, ilçe gezisi kapsamında esnafı da ziyaret etti. Sekmen, köy ziyaretleri kapsamında altyapı ve diğer hizmetlerle ilgili de durum değerlendirmesi yaptı.