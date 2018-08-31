Başkan Sekmen mahallelerde çalışmaları denetliyor

Başkan Sekmen, bu kez de Çukurevler ve Kazım Yurdalan Mahallesi’nde gezi ve incelemede bulundu. Kent merkezinde tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceleyen Sekmen, gezi esnasında vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Başkan Sekmen, beraberindekilerle vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı. Çalışmaları kontrol ederken çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Sekmen, miniklere oyuncak hediye etti, onlarla futbol oynadı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Programlarımızı sürekli ilçe ve kent merkezinde çalışmalara göre düzenleyerek halkımızın ayağına gidip sorunları yerinde inceliyor ve problemleri yerinde çözüyoruz. Kent merkezi ve ilçelerde aynı anda yürütülen projelerimizin fiziki gerçekleşmelerini yine bu ziyaretlerde bizzat yerinde gözlemliyoruz” dedi. Başkan Sekmen, okul ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerin isteği üzerine Kazım Yurdalan Ortaokulu’nda tadilat yapılacağı sözünü verdi. Sekmen, kentte 4.5 yılda 1527 eğitim kurumunun bakım ve onarımdan geçirildiğini belirterek, eğitim çalışmalarına büyük bir önem verildiğini kaydetti. Bu arada eğitim hayatına sunulan katkıdan ötürü İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu yetkilileri, Başkan Sekmen’i ziyaret ederek kendisine teşekkür plaketi verdi.