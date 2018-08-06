Başkan Sekmen, Osmanlı Kriket Kulübü Başkanı Salıe’yi ağırladı

Kulüp Başkanı Rydwaun Salie ve beraberindeki heyeti ağırlayan Başkan Sekmen, Türkiye’yi ilk kez ziyaret eden Güney Afrika heyetini kentte ağırlamaktan ötürü mutlu olduğunu bildirdi. Sekmen, “Adını Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi’nin Güney Afrika’da açtığı ilahiyat okulundan alan Osmanlı Kriket Kulübü’nün biz de ayrı bir önem ve değeri vardır” dedi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi, Erzurum’da Ahmediye adıyla bilinen medresenin müderrislerinden, yani günümüz tabiriyle profesörlerinden biriydi. Ebubekir Efendi, genel anlamıyla Osmanlı’nın, hususi olarak da Erzurum’un en kıymetli âlimlerindendi. Erzurum’dan Afrika’ya mezhepsel ihtilafları çözmek üzere Sultan Abdülaziz tarafından gönderilen Ebubekir Efendi, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde Müslümanları eğitti ve çok sayıda hafız yetiştirdi. İşte Osmanlı Kriket Kulübü de o dönem yani 136 yıl önce Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi’nin öğrencileri tarafından kuruldu. Bugün 136 yıldır ayakta durabilen bu köklü kulübün yetkililerini Erzurum’da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” Osmanlı Kriket Kulübü Başkanı Rydwaun Salie de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Salie, Başkan Sekmen’e günün anısına Osmanlı Kriket Kulübü’nün formasını hediye etti.