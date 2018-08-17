Başkan Sekmen personeliyle bayramlaştı

Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye’miz hamd olsun Devlet Başkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve aziz milletimizin ferasetiyle ekonomik savaştan da galip ayrılmıştır. Bizlere düşen görev yerli üretime destek olmak ve Türk Lirası’nın değerine değer katmaktır” dedi. Konuşmasında tutumlu olmayı ve hayatın bütün alanında aidiyet duygusuyla hareket etmeyi salık veren Başkan Sekmen, bayramların önemini de anlattı. Sekmen, “Toplumsal birlikteliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, iyiliklerin filizlendiği, dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bayramı; dayanışma ruhumuzu, kardeşliğimizi pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağımız Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur getirmesi temenni ediyorum” dedi. “Yüce dinimizin de bir gereği olarak sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde, daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız” diyen Başkan Sekmen, “Kurban; Allah yolunda samimiyetin, fedakârlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesidir. Kurban Bayramı, dünyevileşmeye karşı ilahi bir uyarıdır. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

“EKİP RUHUYLA 4.5 YILDA ERZURUM’U YENİDEN İNŞA VE İHYA ETTİK”

Başkan Mehmet Sekmen, çalışanlarına seslenerek, “Yaklaşık dört buçuk yıldır sizlerin özveri ve gayretiyle az zamanda çok büyük işler başardık ve başarmaya da devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Personeline hitap eden Sekmen, şöyle devam etti: “Sizler bu şehri yeniden imar eden ekibin yapı taşlarısınız. Büyük bir aidiyet duygusu, mesai mefhumu gözetmeksizin ortaya koyduğunuz performans ve bu kentin geleceğini ilgilendiren konularda gösterdiğiniz refleksle yapılmayan ya da imkânsız denilen birçok projeyi el birliği ile hayata geçirdik. ‘Çalışmak ibadettir’ diyerek ekmeğini yediğimiz ve bütün imkânlarından yararlandığımız şehrimize olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Bizlere bu imkân ve nimetleri veren Yüce Allah’a hamd olsun. Sizlerle birlikte Erzurum’u bir fidan gibi, bir bebek gibi sağlam adımlar ata ata büyüttük ve büyütmeye de devam ediyoruz.”