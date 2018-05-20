Başkan Sekmen: “Şampiyonluğumuz inanç ve azmin zaferidir”

B.) Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, “Şampiyonluğumuz, inancın ve azmin zaferidir” dedi.

Başkan Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 yılda 3 kupa elde ederek Türk Futbol Tarihi’ne adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu noktaya gelirken birçok zorluk ve imkânsızlıklar yaşadık. Ama yılmadık, yıkılmadık ve usanmadık. Hedefimizden asla ödün vermedik” dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Süper Lig’e çıkan Erzurumspor’umuzun aslan yürekli futbolcularını, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, yönetimimizi ve her şeyden önemlisi bizleri destekleyen bu kadim kentin yürekli taraftarlarını canı gönülden kutluyorum. ‘Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var’ diyerek imkânsızı başaran Palandöken Kartalları’nı takdir ediyorum. Bize inanan, bize güvenen ve bu kadim kentin şampiyon takımını destekleyen tüm hemşehrilerimizin katkısıyla bu başarıyı elde ettik. Şampiyonluğumuz Erzurum’a ve Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun.” Başkan Sekmen ayrıca, şampiyonluk yolunda Erzurumspor’a sosyal medya vasıtasıyla başarı dileklerini ileten ve destek mesajları atan Anadolu’daki tüm spor kulüplerine ve futbol kulüplerinin taraftarlarına da teşekkür etti.