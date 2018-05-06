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06 Mayıs 2018 09:17

Başkan Sekmen: “Süper lig hedefimize adım adım ilerliyoruz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Süper Lig hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Başkan Sekmen: “Süper lig hedefimize adım adım ilerliyoruz”

06 Mayıs 2018 09:17


Büyükşehir Belediye (B.B.) Erzurumspor’un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Mavi Beyazlı takımın Play-off’a yükselmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “B.B. Erzurumspor 4 yılda 3. Lig’den TFF Birinci Lig’e yükseldi. Şehrimizin spor tarihine başarılar katarak kısa sürede bu noktaya geldik. Altınordu maçından da alnımızın akıyla çıkarak Süper Lig için Play-off’a yükseldik. Türkiye’de eşine ender rastlanan taraftara ve büyük bir camiaya sahibiz. İnşallah Play-off’tan da çıkarak Erzurumspor’u Süper Lig’e taşıyacağız” diye konuştu.


Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize bu sevinci yaşatan B.B. Erzurumspor’un aslan yürekli futbolcularına, teknik heyetimize, taraftarlarımıza, Kulüp Başkanımız Mevlüt Doğan kardeşimize, yönetim kuruluna ve camiamızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizleri her daim destekleyen, her türlü olumsuz koşullarda, yağmurda, karda, soğukta ve her maçta 90 dakika boyunca bu şehrin sevdası ve tutkusu olan Erzurumspor’a gönül veren tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah nasip ederse rüya şehrin şampiyon takımını el birliğiyle Süper Lig’e çıkaracağız. Dört yıldır bu hedefe konsantre olan ve başarı üstüne başarı elde eden güçlü bir takımımız var. İnandık ve başaracağız.”




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