Başkan Sekmen: “Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz”

Başkan Sekmen, “Tarihi bir dönemecin eşiğine geldik. Vatandaşlarımızın bu seçimde tercihlerini ülkemize çağ atlatan AK kadrolardan, yerli ve milli olanlardan yana kullanacağından eminim” dedi. Kent merkezinde seçim çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Haziran’ın Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarını bir çırpıda yok etmek isteyenlerin aynı safta buluştuğuna dikkati çeken Başkan Sekmen, milletin buna fırsat vermeyeceğini dile getirdi. Başkan Sekmen, şunları söyledi: “Biz; milletimizden aldığımız güçle 16 yıldır ülkemize büyük hizmetler ve yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak şimdi bu 16 yıldaki birikimlerimizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Cumhur İttifakı’na karşı birbirlerinin yanından bile geçemeyecek partilerin birlikte hareket ettiği bir yapılanmayla karşı karşıyayız. Türkiye’nin nereden nereye geldiğine bakacak olursak bu durumdan rahatsız olanlar, bu ülkenin geleceği için bir yıkım ekibi ortaya çıkardı. Neredeyse her gün dev projelerin hizmete girdiği, yeni projelerin açıklandığı bir dönemde Türkiye üzerinde emelleri olanlar, büyümemiz ve kalkınmamızdan, endişe duyan küresel güçler de 24 Haziran akşamını bekler oldu. Vatandaşlarımız bu yıkım ekibinin ve çevresindeki küresel güçlerin kim olduğunun farkına varmış ve kararını vermiştir. Milletimiz tüm bu gerçeklerin farkındadır. Vatanın bekası için milletimiz sandıkta gerekeni yapacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Bunun için ne kadar yüksek bir oy alırsak, ne kadar güçlü bir şekilde destek verirsek o kadar ülkemizin menfaatine olacaktır. Bu nedenle oy kullanma hakkına sahip olan tüm vatandaşlarımızı 24 Haziran’da sandık başında görmek istiyoruz. Ve Dadaşlar olarak şunu söylüyoruz; vakit Erzurum vakti, vakit Türkiye vakti ve vakit şahlanış vakti”