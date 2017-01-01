Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 13:02

Başkan Sekmen terörü lanetledi

Başkan Sekmen terörü lanetledi

01 Ocak 2017 13:02

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yılbaşında İstanbul Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısını kınadı. Başkan Sekmen, yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Saldırıda yaşamını yitiren yabancı misafirlerimizi saygıyla anıyorum. Bu ülkeyi kan gölüne çevirmek isteyenler, kardeşi kardeşe kırdırmayı amaçlayanlar, içeride ve dışarıda terörün hamileri ve mandalarıyla işbirliği yapan kahpeler amaçlarına asla ve asla ulaşamayacaklar. Yüce Türk milletinin güvenlik güçleri, terörle beslenen bu çapulcu tayfalarını yok edecek güç ve kararlılıktadır. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden harici ve dâhili düşmanlar ve onun taşeronları, ülkemizin huzurunu bozmak ve Yeni Türkiye’nin yükselişini engellemek istemektedirler. Bu kirli oyun ve senaryoların farkında olan bizler, dünden daha çok birbirimize kenetlenmekteyiz. Büyük ve güçlü Türkiye’mizin terörle mücadeledeki kararlılığını hiçbir kuvvet engelleyemeyecektir. Terörün kökünü kazıyan güvenlik güçlerimiz, iç ve dış güvenlik harekâtlarında kahpeleri layık oldukları bataklığa gömmektedir. Yüce Allah, ordumuzu ve emniyet güçlerimizi, iç ve dış düşmanlarımızla mücadelede her daim muzaffer eylesin. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-5
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç