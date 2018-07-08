Başkan Sekmen, Topuk Yaylası’nda kampı ziyaret etti

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Sportif Direktör Zafer Demir’in hazır bulunduğu ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sabah antrenmanına katılarak mavi-beyazlı oyuncularla bir süre sohbet ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Başkan Sekmen, takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek, “Süper Lig yolunda birlik, beraberlik içinde Erzurumspor’umuzun başarılı olması, motivasyon için bu ziyareti gerçekleştirdik. İnşallah yeni sezonda hep beraber başarı bayrağını teknik ekibimizin üstün gayreti, futbolcularımızın azimli, başarılı oyunu, taraftarlarımızın üstün desteğiyle sürdüreceğiz. Sizlere her zaman güvenimiz tam. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a yakışan bir mücadele bekliyoruz. Teknik heyete, futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.