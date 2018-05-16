Başkan Sekmen: “Üç yıldır bu hedefe odaklandık, başaracağız”

B.) Erzurumspor ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Üç yıldır bu hedefe odaklandık, inşallah Süper Lig’e çıkacağız” dedi.

Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “B.B. Erzurumspor şampiyonluk yolunda her yıl yükselen bir ivme kat ederek, şehrimize nice mutluluklar yaşattı. Mavi-Beyazlı temsilcimiz, zor bir 90 dakikaya daha çıkarak Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Play-off’ta finale adını yazdıran Erzurumspor’un futbolcularını, teknik heyetimizi, kulüp başkanımızı, kulübümüzün yöneticilerini ve takımımıza gönül veren tüm vefakar taraftarlarımızı canı gönülden kutluyorum. Nice zorlukları aşarak bugünlere geldik. Erzurumspor, Türkiye’de eşine ender rastlanan büyük bir taraftar kitlesine, büyük bir camiaya sahiptir. 81 vilayetimizde takımına bu denli gönül veren, şehrinin takımını bu denli destekleyen başka bir taraftar daha yoktur. Bizler de bu büyük camiaya layık olmaya çalışarak bir hedef belirledik. ‘Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var’, ‘Dadaşlara Süper Lig yakışır’ diyerek el ve gönül birliğiyle bugünlere geldik. Son bir viraj kaldı. Nasipse inşallah final maçımızı da kazanarak Anadolu’nun zirve kentine muhteşem bir şampiyonluk daha yaşatacağız. İnşallah Süper Lig’e çıkacağız.” Bu arada Mavi Beyazlı taraftarlar maç sonrası Cumhuriyet Caddesi’ne akın ederek, finale adını yazdıran Erzurumspor’un elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı. Meşale ve Mavi Beyazlı bayraklarla sevinç gösterisinde bulunan Dadaşlar, “Şampiyon Erzurumspor” diyerek gönüllerince eğlendi.