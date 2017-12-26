Başkan Sekmen Yerel Yönetimde Türkiye birincisi oldu

İmar Yapı Derneği’nin (İMYAD) 2016 yılı için “Rakamlar düzelmeden şehirler düzelmez” sloganıyla başlattığı otuz büyükşehir belediyesi arasından bütçe kullanım performanslarının resmi verileri açıklandı. Buna göre 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en çok yatırımı yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi yüzde 63,93 oran ve 220 puanla Türkiye birincisi oldu.

İMYAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ayaz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İMYAD olarak ‘Rakamlar Düzelmeden Şehirler Düzelmez’ sloganı ile başlattığımız ‘Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi’nin 2016 yılı sonuçları belli oldu. 2016 yatırım gideri performansında Erzurum ilimiz, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında birinci oldu” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Erzurum’un yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz demeden şehrimizi her alanda büyüyen ve kalkınan bir metropol yapmanın derdindeyiz. Halkımızdan aldığımız destek ve duayla Anadolu’nun zirve kentine hep ilkleri yaşattık. Hizmet aşk ve şevkimiz ilk günkü heyecanla artarak devam ediyor. Kısa adı İMYAD olan İmar Yapı Derneği’ne ve bizlere bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Otuz Büyükşehir Belediyesi arasında birinci olmak kolay değil. Yatırım performansları ve yeni kaynaklar bulma performansı, tahsilat performansı, personel giderleri performansı ve harcama performansı dikkate alınarak kesin hesaplar incelenip söz konusu sonuca varıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2015’te de birinci oldu. 2016’da da bu başarıyı elde ettik. Bütçemizin yüzde 63,93’ünü yatırımlara ayırarak bu başarıya ulaştık. Kısacası Erzurum Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla ülkemizdeki yerel yönetimler arasında zirveye oturdu.”